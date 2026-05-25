クロスプラスがしっかり。前週末２２日の取引終了後に、レディスカジュアルブランド「スカラー（ＳｃｏＬａｒ）」を展開するシャルズ（大阪市西区）の全株式を６月２日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 シャルズのブランド資産やＤ２Ｃ領域における顧客接点、ＩＰコンテンツ創出力を取り込むことで、ブランド価値の向上及び収益機会の拡大を図るのが狙い。また、両社の強みを融合すること