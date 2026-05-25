旭化成が３日続伸。ＳＭＢＣ日興証券は２２日、同社株の目標株価を２１００円から２３００円に引き上げた。投資評価は３段階で最上位の「１」を継続した。２６年３月期第４四半期（４Ｑ）決算では、石油化学の大規模な構造改革の発表、ＡＩ関連を主因とするエレクトロニクスでの想定以上の利益成長が好印象だったと指摘。ドイツの医薬品開発企業「Ａｉｃｕｒｉｓ（アイキュリス）」の買収により医薬の成長性も一段と高まったとみ