チャーム・ケア・コーポレーションは後場にプラス圏へ浮上した。きょう午後２時ごろ、２６年６月期の連結業績予想を修正したと発表した。売上高予想を前回予想の４８５億８５００万円から４８７億７０００万円（前期比４．５％増）、営業利益予想を４４億６０００万円から５１億５０００万円（同３３．９％増）に引き上げた。同時に期末配当予想は６円増額の２３円を見込んでおり、これらを好感した買いが集ま