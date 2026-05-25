リバプールのアルネ・スロット監督は1-1の引き分けに終わったプレミアリーグ最終節のブレントフォード戦後、「今季を一単語で表現するならば『怪我』と述べる」と語った。クラブ公式サイトが伝えている。昨季は就任1年目でリーグ優勝を果たしたスロット監督。今季も開幕5連勝と好発進を切ったものの、9月下旬から11月下旬にかけて敗戦が続いて優勝争いから離脱した。最終節は一時代を築いたFWモハメド・サラーとDFアンドリュー