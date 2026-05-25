HANA（ハナ）と、HYBE×Geffen Recordsが放つ新グローバルガールズグループ・SAINT SATINE（セイント・サティーン）のメンバーによるダンスチャレンジ動画が続々公開され、話題を集めている。 【動画】HANAが注目のガールズグループ・SAINT SATINEと早速コラボ！キレキレダンス動画①～④ ■HANAとSAINT SATINEが晴天の下で踊る！ SAINT SATINEは、KATSEYE（キャ