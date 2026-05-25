【その他の画像・動画等を元記事で観る】 THE ALFEEが、1986年当時「東京湾13号埋立地」と呼ばれていた（現在の台場地区）一帯で行った大規模な野外ライブの模様が収められた映像作品が、8月3日に、4Kリマスター版Blu-rayとして発売されることが決定した。 ■若かりし3人が演奏するドラマチックなパフォーマンスが見どころ デビュー50周年を迎え、長きにわたって音楽シーンのみならずエンタメ界全般