日本テレビは25日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）で「日本戦スペシャルアンバサダー」を務める元日本代表MFの本田圭佑に言及した。岡部智洋執行役員は本田について「実績もさることながら今もピッチに立つまさにレジェンド。本田選手ならではの独自の視点と自身の経験に基づいた分析、熱い言葉でサッカーの面白さを増幅させてくれる方だと確信しています。サッカーの魅力や日本