日本テレビは25日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、同局系列で1996年から放送している人気アニメ「名探偵コナン」(土曜後6・00)で毛利蘭役を担当していた声優の山崎和佳奈さんを追悼した。会見では、澤桂一専務は現在公開中の「劇場版 名探偵コナンハイウェイの堕天使」について「興行収入は昨日（24日）現在で124億円ということで好調をキープしております」とコメント。「すでに発表されましたが、長年、毛利蘭