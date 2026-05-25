日本テレビは25日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）の生中継への意気込みを語った。カナダ・アメリカ・メキシコの北中米3か国で開催され、史上最多48チームが激闘を繰り広げる歴史的な大会。日テレ系では、日本の決勝トーナメント進出の重要な鍵となる第2戦・チュニジア戦など計15試合を生中継する。「日本戦スペシャルアンバサダー」に元日本代表MFの本田圭佑が就任。俳優の竹