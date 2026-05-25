25日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀は、アウトサイドヒッターの古川愛梨（22）の退団と越谷章監督（46）の退任を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 鹿児島県出身の古川は、中学2年時に出場したJOCジュニアオリンピックカップで最優秀選手賞を受賞。その後、下北沢成徳高校へ進学し、2023年に東レアローズ（現・東レアローズ滋賀）へ入団した。20