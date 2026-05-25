日本テレビは25日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、先月25日から放送がスタートした同局土曜午後10時枠の新報道番組「追跡取材newsLOG」の手応えを口にした。NHKで「おはよう日本」「ニュースウオッチ9」などの朝夜の看板報道番組、紅白歌合戦の司会や東京五輪の開会式の中継などを務めていた和久田麻由子アナが、同局の森圭介アナとともにメインキャスターを務める。初回放送の平均世帯視聴率は3・8％（ビデオリ