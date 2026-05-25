将棋の早指し団体戦・「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」の開幕を前に、東京・浅草に集結した北関東ブリッツァーズの面々。チーム結成の決起集会中、日本の将棋界を代表するレジェンド同士の、なんとも尊いプライベート感あふれるワンシーンがカメラに収められた。【映像】羽生九段が撮影した藤井六冠の笑顔（実際の画像）おみくじや食べ歩きなど、浅草寺周辺の散策を終えた北関東ブリッツァーズのメンバーは、日本