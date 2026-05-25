上沼恵美子（71）が25日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演。共演するシャンプーハットてつじが結成16年以上の芸人が競う漫才賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」で1回戦敗退した話題に触れた。てつじは「優勝しないと違う景色って見えないのかなと思っていたんですけど、負けたら負けたで違う景色を見ることができた」と心境を吐露。上沼は「負けん気が強いからな。てっちゃんは」と応じ、「敗者の景色ってど