フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）が25日に放送され、MCのハライチ・澤部佑が、結婚指輪を外すようになった理由を明かした。【写真】すっかりお母さんの顔…ハライチ澤部が大ファンだと公言する田中麗奈番組にはこの日、山口もえ、佐田真由美、菊地亜美が出演。「思春期の子育て夫婦関係の悩み告白SP」と題してゲスト陣が本音で語り合った。結婚指輪に関するトークで山口が夫の田中裕二が、娘の要望