日本テレビは25日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、夏恒例の「24時間テレビ」（8月29、30日放送）をアピールした。今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良が総合司会に就任。SixTONESがチャリティーパートナーを務める。岡部智洋執行役員は「総合司会の内村さんを中心に暖かい24時間テレビに。ファミリー感たっぷりの明るく楽しい24時間テレビ