全盲のシンガー・ソングライター佐藤ひらり（24）が24日（日本時間25日）、米ハワイのパールハーバーで開催された「終戦記念平和の炎式典」で、米国国歌や「君が代」などを歌唱した。今年は1941年（昭16）に太平洋戦争が勃発してから85年の節目。式典には当時の首相だった東条英機氏の曽孫である東条英利氏と、終戦時の米大統領だったトルーマン氏の孫であるクリフトン・トルーマン・ダニエル氏が参加。和解と平和への誓いを象徴