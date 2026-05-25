日本で初めて「コンビニエンスストア」を本格的に始め、「コンビニの神様」とも称される、流通大手「セブン＆アイ・ホールディングス」の名誉顧問・鈴木敏文氏が18日に亡くなりました。93歳でした。鈴木氏は1963年にイトーヨーカ堂に入社。1973年に現在のセブン-イレブン・ジャパンを設立し、日本で初めて「コンビニエンスストア」の業態を本格的に導入しました。1992年にはイトーヨーカ堂の社長、セブン-イレブン・ジャパンの会長