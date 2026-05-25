将棋界のトップ棋士たちが集結する早指し団体戦・「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」。その開幕に向けたチームの決起集会として浅草を訪れていた北関東ブリッツァーズの藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が、ドラフト会議直後の微笑ましい裏話を明かした。【映像】師匠からの“嘆き節”の内容一行が訪れたのは、浅草雷門のすぐそばに店を構え、日本最古の天ぷら専門店として知られる老舗。名物であ