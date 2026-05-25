日本テレビは25日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、歌手のあの（年齢非公表）がテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）を降板すると宣言したことを受け、番組制作のあり方について述べた。同番組を巡っては18日放送回で、あのが「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈の名前を挙げた。放送後に鈴木は「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」などとSNSで