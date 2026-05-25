元テレビ東京でフリーアナウンサー、実業家の森本智子（49）が25日、Xを更新。18日に亡くなったセブン＆アイ・ホールディングス名誉顧問の鈴木敏文（すずき・としふみ）さんを追悼した。森本アナは「セブン＆アイの鈴木敏文さんが亡くなられました。心よりお悔やみ申し上げます」と書き出し「何度も取材でお世話になり、笑顔と語り口が焼き付いています。常にその時代、時代に合った便利さを追求し、周囲に反対されながらも革新的