「松橋事件」国賠訴訟の控訴審が結審し、記者会見する原告側の斉藤誠弁護士＝25日午前、福岡市1985年に熊本県松橋町（現宇城市）で男性が殺害された「松橋事件」で、再審無罪が確定した故宮田浩喜さんの遺族が、国と県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審は25日、福岡高裁（岡田健裁判長）で結審した。判決は7月27日。一審判決は、検察が刑事裁判で注意義務を怠ったとして国のみに約2300万円の支払いを命じ、原告側と国側が控訴して