◇プロ野球交流戦 阪神ー日本ハム（26日、甲子園）いよいよ26日から、セ・パ交流戦が始まるプロ野球。初戦で対する阪神と日本ハムでは、躍動を見せるルーキーと、頼れる助っ人選手に注目です。阪神の注目ルーキーとは、最多3球団での競合のすえ創価大から阪神に入団した立石正広選手。今月19日にプロ初昇格を果たすと、同日の第1打席からいきなりプロ初ヒットを放ちました。さらに直近カードとなった巨人3連戦では驚きの躍動。初戦