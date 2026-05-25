テニスの「全仏オープン」が5月24日に開幕し、男子シングルス1回戦にノバク・ジョコビッチが登場。フランスのジョバンニ・ムペシ・ペリカールを5-7、7-5、6-1、6-4で下して初戦突破を決めた。激闘を制した直後、コート上でレジェンドが見せたのはまさかの“歓喜のダンス”。ラケットを持ったまま両手を広げ、腰を「フリフリ」とさせるおちゃめな姿が話題を呼んでいる。【映像】かわいい…ジョコビッチ“喜びの舞”（実際の映像）