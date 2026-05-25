女優の加藤夏希（40）が25日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。手作りキャラ弁を公開した。「遠足いってらっしゃーい」とつづり、ゆでたまごや玉子焼き、おにぎりなどで作ったキャラ弁の写真をアップした。加藤は14年6月に一般男性と結婚。16年7月に長女、19年2月に長男、21年1月に次男、24年5月に次女を出産。SNSで、これまでにハロウィーン・キャラ弁、アニメ「パウ・パトロール」のマーシャルキャラ弁、