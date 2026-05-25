元NHK福井放送局キャスターで現在とちぎテレビの桐原小真季アナウンサーが25日までにインスタグラムを更新。結婚式を挙げたことを報告した。桐原アナは「先日、無事結婚式を結びました大好きな海とひまわり、そして歌に囲まれて、大好きな人たちがたくさん集まってくれて、とても幸せな時間でした」と挙式を報告し、当日の様子を写真や動画でアップした。さらに「司会は大好きなもなちゃん（NHKキャスター同期です！）大切な一日