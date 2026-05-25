◇MLB パイレーツ 4-1 ブルージェイズ(日本時間25日、ロジャース・センター)ブルージェイズ・岡本和真選手が「6番・サード」で先発出場し、20打席ぶりの安打を放ちました。日本時間20日のヤンキース戦から4試合続けてヒットが出ていなかった岡本選手は、前日24日の試合では9回から守備のみの出場となっていました。2試合ぶりスタメンとなったこの日は第1打席、カウント2-2から相手先発の94.1マイル(約151.4キロ)の直球をライトへ。