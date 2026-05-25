日本テレビは25日、都内の同局で定例会見を行った。「名探偵コナン」ヒロインの毛利蘭を演じてきた声優の山崎和佳奈さんを追悼した。同局取締役専務執行委員の澤桂一氏は、現在公開中の劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の興行収入が124億円を超えたと発表した上で「ショッキングで残念な出来事がございました」とコメント。その上で「今作には毛利蘭役で出演されています。悲しみを乗り越えて作品をしっかり応援してい