「かわいいね」だけじゃなく、「それ似合うね」と細かく褒めてくる。男性の褒め言葉にそんな違いを感じたことはありませんか？男性は本命相手に対して“褒め方”そのものが自然と変わっていくもので、具体的かつ細やかになっていきます。“ちゃんと見た上で”褒める男性は本命相手には、表面的な褒め方だけで終わりません。服の雰囲気、髪型、ちょっとした変化など、「どこがいいと思ったか」まで自然と口にするでしょう。これは、