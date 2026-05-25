きちんとメイクをしているはずなのに、なぜか顔が重たく見える。くすみを隠したつもりが、逆に疲れた印象になっている日ってありませんか？40代以降は、“しっかりカバーすること”が、そのまま今っぽさや若々しさにつながるとは限りません。今のベースメイクは、“隠し切る”より“軽さを残す”ことが重要になっています。“顔全体を均一に塗る”と重たく見えやすいくすみや色ムラを隠そうとして、ファンデーションを顔全体へしっ