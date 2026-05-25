中島裕翔が、6月1日発売のムック「CHEER Vol.70」（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場する。【写真】Travis Japan川島如恵留、知的な雰囲気で「CHEER」表紙に登場インタビューでは「トラジャ担」明かす中島が出演する舞台『セールスマンの死／Death of a Salesman』が、6月26日の東京芸術劇場 プレイハウス公演を皮切りに巡演される。この舞台では役づくりの準備をせず、セリフが棒読みでもいいから素直にさらけだしてほしい