山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）が主演を務める7月スタートのドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）より、佐々木蔵之介、鈴木保奈美の出演が発表された。佐々木は山田演じる主人公・悠（はるか）の義父、鈴木は発生生物学者役を演じる。佐々木と鈴木は、今作が初共演。【写真】佐々木蔵之介演じる主人公の義父・京一、鈴木保奈美演じる発生生物学者の佳代子の場面写真初解禁！本作は、時を超えた謎に挑む