日本テレビは２５日、都内の同局で社長定例会見を行い、「名探偵コナン」シリーズで毛利蘭役の声を務め、４月１８日に亡くなった声優の山崎和佳奈さんを追悼した。同局の取締役専務執行委員の澤桂一氏は、山崎さんの訃報について「非常にショッキングで残念な出来事。山崎さんは、（公開中の）映画『名探偵コナンハイウェイの堕天使』に蘭役で出演されております。我々はこの悲しみを乗り越えて作品を応援していきたい」と話