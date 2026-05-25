西武・渡部聖弥外野手が２５日、都内のホテルで行われた日本生命セ・パ交流戦の開幕戦前記者会見に出席した。ルーキーイヤーの昨季は負傷離脱しており、今回が交流戦初出場。交流戦の印象について聞かれると、「交流戦は初めてでテレビでいつも見ていた。小さい頃から見ていて、各球団、普段戦わない相手と戦っていて、すごく面白いイメージがあります」と語った。特別ゲストの杉谷さんから２１年の歴史の中で西武の選手が獲得