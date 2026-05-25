「夏休み中」のタレント・中山秀征は英ロンドン滞在中だった。中山の妻で元宝塚歌劇団・星組トップ娘役の白城あやかが２５日までにインスタグラムを更新。ファミリーショットを公開した。「ロンドンぶらぶら〜」と英ロンドンを訪れていることを報告。夫・中山と四男との３ショットなどを添え「この日はミュージカル＃ウィキッドを観劇。やっぱりアンリ〜ミテ〜ッド〜が好きだなぁ」（原文ママ）と観劇したことも伝えた。