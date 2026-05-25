元アイドルグループ・SKE48、AKB48で女優の木粼ゆりあが24日、自身のインスタグラムを更新。「改造中」の家の様子を伝えた。 【写真】改造中のお部屋手作り感がたまらない冷蔵庫の創作品 木粼は「お家を改造中」と題し、キャップにデニムコーデでウインクをしながら口元でピースサインをする写真を投稿。「お家の中整えると気分も上がってはっぴー」と続け、観葉植物やセピア色の写真