長友佑都が注目の髪色に言及森保一監督率いる日本代表が5月25日、千葉県内で北中米ワールドカップ（W杯）に向けて始動した。多くのファン・サポーターが見守る中で約1時間のトレーニングを行なった。W杯5大会連続でメンバー入りしたDF長友佑都は「細胞が10歳ぐらい若返ってます。本当に。リアルにマジで。全然違います」とW杯モードにスイッチを切り替えた。長友は4年ぶりに代表招集となったDF吉田麻也とともにトレーニングを