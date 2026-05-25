エクアドルのファーストレディー、ラビニア・バルボネシ氏が大学学士号をわずか8カ月で取得していた事実が明らかになり、現地で特恵疑惑が浮上した。大学関係者や市民社会は、学位審査過程の透明な公開を求めて反発を続けている。24日（現地時間）、エクアドルの現地メディアやソーシャルメディアでは、「現職ファーストレディーがわずか8〜9カ月で学士号を取得した」との疑惑が提起されている。一部では、実際の学業期間は6カ月前