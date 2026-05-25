２１日、青島市市南区中山路の観光みやげ物店「青島計画」で、「青春小店」の経営状況を把握する起業サービス職員、陳朔（ちん・さく）さん（左）。（青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社青島5月25日】中国山東省青島市市南区は4月、青年起業家や若者が経営する特色ある店舗の育成・支援に取り組む「青春小店・強化計画」を始動させた。税金の減免や育成指導、プラットフォーム構築、集客支援などの施策を通じて、若手経営者が抱