「日本生命セ・パ交流戦」の開幕直前会見が25日、都内で開かれた。DeNAからは松尾汐恩捕手（21）が出席し、チームを代表して交流戦に懸ける思いなどを語った。チームが昨年、18試合7勝11敗の10位で終わっており「優勝を目指して頑張っていきたい」と力を込めた。トークコーナーでは「相手リーグで意識する選手」としてフリップに書いたのは西武・山田陽翔投手（22）。大阪桐蔭時代に3年春の甲子園で近江高のエースだった山田か