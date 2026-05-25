「日本生命セ・パ交流戦」の開幕記者会見が２５日、都内で開かれ、ヤクルト山野太一投手、巨人・田和廉投手（２３）、ＤｅＮＡ・松尾汐恩捕手、オリックス・寺西成騎投手、ソフトバンク・木村光投手、西武・渡部聖弥外野手が出席した。木村投手は同世代で意識する選手を問われて、阪神の森下翔太外野手の名前を挙げ「森下選手は同い年だけど、侍（ジャパン）にも出られて活躍されてる。いい選手、対戦したいですね。森下選手は