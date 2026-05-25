俳優石原良純（64）が、25日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。25日正午ごろ、東京都中央区銀座の商業施設「GINZA SIX」で「刺激臭がする」と110番があった件を心配した。捜査関係者によると、複数人がのどの痛みを訴えているという情報があり、警視庁などが確認を進めている。番組では現場から事件を速報。逃げた男は黒い服、白っぽいズボンに白のマスクをして