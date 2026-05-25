吉本興業所属の女性お笑いコンビ、モリマンの種馬マン（56）とホルスタイン・モリ夫（53）が25日、都内で会見し「モリマンフェスThe Final」（6月13日、北海道・Zepp Sapporo）をPRした。芸歴30周年の節目だった昨年は「手売りが500枚」と、地道な営業活動で満席となった。モリ夫は「Zepp Sapporo始まって以来、1時間ぐらいで酒が売り切れ、向かいのローソンも全部、酒が売り切れるという経済効果があったイベント」と、約1年前