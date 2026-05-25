全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・銀座の老舗喫茶店『十一房珈琲店』です。昔ながらの釜と独自のネルドリップで味を継承＆挑戦する店内に掲げる古い看板「カフェベシェ」は昭和53年の創業時の名。20年ほど前に移転した際に冠を変えて現在の店名となった。店主の長谷川さんは学生時代からの常連で、縁あって憧れの店を受け継いだそう。その見た目から「ブタ釜」と呼ばれ