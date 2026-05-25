Amazon.co.jpで、整備済み品の「Xperia」がセール価格で販売されている。 Xperia 1 VI 2024年発売の「Xperia 1 VI」ドコモ版の整備済み品は、5％割引の12万1410円。2023年発売の「Xperia 10 V」ドコモ版の整備済み品は、ホワイトが9％割引の2万6332円となっている。 また、「Xperia Ace III」au版は7％割引の1万7860円。 整備済み品は、Amazonの認定出品者が検査やクリーニングなどを施した中