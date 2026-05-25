５月31日のアイスランド戦と、その後の北中米ワールドカップに挑む日本代表が５月25日に千葉県内で始動した。トレーニングの後、アイスランド戦限定で招集され、カタールW杯以来の代表入りを果たした37歳のDF吉田麻也が囲み取材に対応。日本人初の５大会連続ワールドカップ出場を決めた盟友の長友佑都について言及した。2014年、18年、22年と３大会のワールドカップで共闘した39歳DFのメンバー入りについて尋ねると、吉田は