俳優の菜々緒が、西武池袋本店のリニューアルアンバサダーに就任し、22日よりプロモーションがスタートした。【動画】埼玉出身の菜々緒が池袋を語る美文字で「池袋の逆襲」したためる様子もそごう・西武は、西武池袋本店で創業以来初となる全面改装を実施し、2026年中にグランドリニューアルオープンする。菜々緒の持つ「強さ」「洗練」「美意識」などのイメージを通じて、西武池袋本店の新しい価値を発信していく。菜々緒