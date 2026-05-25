お笑いコンビ「モリマン」が25日、都内で主催フェス「モリマンフェスTheFinal」（6月13日、ZeppSapporo）に向けた取材会を行った。昨年初開催した同フェス。「北海道を笑いと音楽で盛り上げたい」という思いのもと、出演者ひとりひとりに直接交渉。北海道にゆかりのあるお笑いコンビ「タカアンドトシ」「トム・ブラウン」「すずらん」をはじめ、清水ミチコ、MAX、野沢直子（ELECTRICMACHINEGUNTITS）らアーティ