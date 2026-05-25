気象庁の予想天気図によりますと、5月25日夜に日本の南の海上で“台風のたまご”＝「熱帯低気圧」が発生する見込みだということです。 【画像を見る】“台風のたまご”熱帯低気圧はどこに発生する見込み？ “台風の卵”か…熱帯低気圧が日本の遠い南の海上に発生へ 気象庁の天気図を見ると、5月25日午後9時ごろにはTD（TROPICAL DEPRESSION）＝熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）が日本のはるか南の海上に発生していて、その後