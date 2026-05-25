女優の沢尻エリカ（40）が23日に放送された日本テレビ系「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」（土曜後11・30）に出演。自身のキャリアについて語った。番組では、MCのバナナマン・日村勇紀が体調不良による休養のため、代役としてお笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑が登場。Snow Manの佐久間大介と共に進行を務める中、今回のゲストである沢尻の魅力に迫った。沢尻は2005年、「パッチギ！」で日本アカデミー賞新人俳優賞を