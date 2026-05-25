上司の出張の手配を頼まれた際に通常より高い部屋を取るように言われた場合、問題にならないのか心配になることもあるでしょう。 そもそも出張時の宿泊費には上限が定められているのか、上限を超えた部屋を取るとどうなるのか、よく分からないという人もいるかもしれません。 本記事では、出張の宿泊費をどこまで経費で落とせるのか解説するとともに、課税対象になる範囲や出張旅費の相場についてもまとめています。